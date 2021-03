Confesercenti | nuove restrizioni causeranno 80 milioni di perdite al giorno

(Di lunedì 15 marzo 2021) (Teleborsa) – Lecosteranno 80di euro di consumi persi ogni. A stimarlo è, in occasione dell’avvio delle zone rosse che da oggi copriranno la maggior parte del territorio nazionale. Il ritorno dellegeneralizzate peserà in particolare su commercio e turismo. Per quanto concerne il primo si stimanodi consumi per una cifra i 9,5 miliardi nei primi quattro mesi dell’anno. Di questi, oltre 3 riguardano il commercio al dettaglio e oltre 5 viaggi, ospitalità e pubblici esercizi, da addebitare soprattutto all’estensione delle chiusure fino al weekend di Pasqua.parla di un “nuovo, grave trauma per le imprese”, in particolare per quelle del terziario e del turismo “che si vedono ...

