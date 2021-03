Conferenza stampa Zidane: «Sarà durissima contro l’Atalanta. Su Ronaldo al Real…» (Di lunedì 15 marzo 2021) Conferenza stampa Zidane: le parole del tecnico del Real Madrid alla vigilia del match di Champions League contro l’Atalanta Zinedine Zidane parla in Conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro l’Atalanta. Le sue parole. Zidane a Sky: STATO DI FORMA – «Abbiamo recuperato dei giocatori e per noi è molto importante. Adesso abbiamo il ritorno e sappiamo che Sarà dura». CASEMIRO – «Sai un allenatore vuole avere tutti i giocatori ma quando sono fuori non possiamo farci nulla. Lui è un giocatore che fa cose che gli altri non fanno, sappiamo che non possiamo cambiare questa situazione ma dovremo arrangiarci con gli altri». ATALANTA DIVERSA – ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 15 marzo 2021): le parole del tecnico del Real Madrid alla vigilia del match di Champions LeagueZinedineparla inalla vigilia del match di Champions League. Le sue parole.a Sky: STATO DI FORMA – «Abbiamo recuperato dei giocatori e per noi è molto importante. Adesso abbiamo il ritorno e sappiamo chedura». CASEMIRO – «Sai un allenatore vuole avere tutti i giocatori ma quando sono fuori non possiamo farci nulla. Lui è un giocatore che fa cose che gli altri non fanno, sappiamo che non possiamo cambiare questa situazione ma dovremo arrangiarci con gli altri». ATALANTA DIVERSA – ...

