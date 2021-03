Conferenza stampa Benzema: «L’Atalanta vorrà fare una grande partita, siamo pronti» (Di lunedì 15 marzo 2021) Conferenza stampa Benzema: le parole dell’attaccante in vista del match di Champions League contro L’Atalanta Karim Benzema ha parlato insieme a Zinedine Zidane nella Conferenza stampa di vigilia del match contro L’Atalanta. Le sue parole. MATCH – «Dobbiamo giocare con desiderio e ambizione. Sarà una partita difficile, perché l’avversario è molto bravo. Verranno per fare una grande partita, ma noi siamo pronti». HAALAND – «Non parlerò di giocatori che non sono qui. Ogni mese parliamo di soggetti che non sono qui, di giocatori che fanno tanti gol … Segna tanti gol per la sua squadra. Se un giorno avrà l’opportunità di venire, che venga». HAZARD – «Eden ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 15 marzo 2021): le parole dell’attaccante in vista del match di Champions League controKarimha parlato insieme a Zinedine Zidane nelladi vigilia del match contro. Le sue parole. MATCH – «Dobbiamo giocare con desiderio e ambizione. Sarà unadifficile, perché l’avversario è molto bravo. Verranno peruna, ma noi». HAALAND – «Non parlerò di giocatori che non sono qui. Ogni mese parliamo di soggetti che non sono qui, di giocatori che fanno tanti gol … Segna tanti gol per la sua squadra. Se un giorno avrà l’opportunità di venire, che venga». HAZARD – «Eden ...

Advertising

juventusfc : ?? RECAP | Le parole di Mister @Pirlo_official in conferenza stampa pre #CagliariJuve - acmilan : ?? - Antonio_Tajani : Siamo al lavoro per aiutare famiglie e imprese con un buon dl sostegno.Oggi @forza_italia incontra imprenditori,com… - ServiziAlLavoro : RT @CrackJobsAct: #15m lettera aperta al Ministro del Lavoro @AndreaOrlandosp. Speakers’Corner e conferenza stampa in corso davanti al Trib… - domasibarita : RT @ossigenoinfo: A Giulianova due giornalisti minacciati di morte per aver filmato manifestanti. I poliziotti in servizio erano stati aggr… -