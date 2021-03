Conferenza Real Madrid-Atalanta | le parole dei tecnici

(Di lunedì 15 marzo 2021) Alla vigilia del ritorno degli ottavi di finale di Champions League iZidane e Gasperini hanno parlato ai microfoni nellapre partita di: ledi Zidane L’allenatore francese, ha aperto lasollevando la questione del possibile ritorno di Ronaldo. “Conosciamo Cristiano, la persona che è e cosa ha fatto qui. Ma è un giocatore della Juventus. Io ho fatto ciò che dovevo con lui, ora vedremo cosa accadrà in futuro”. Per quanto riguarda la sfida contro i bergamaschi Zidane ha dichiarato: “Non sono tranquillo, nel calcio non esiste. Bisogna fare una grande prestazione per passare il turno, non si può andare al 95% ...

Commenta per primo Il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato instampa via Zoom alla vigilia del ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro ilMadrid. La Dea proverà a gestirla fino alla fine per battere al momento giusto Benzema e ...Alto coefficiente di difficoltà Instampa Gasperini ha proseguito così: "Sarebbe abbastanza presuntuoso pensare di battere ila tutti i costi. Vedremo in campo per capire come ...Alla vigilia dell'attesissimo match di ritorno degli ottavi di Champions Real Madrid-Atalanta i tecnici hanno rilasciato dichiarazioni in conferenza stampa ...L'Atalanta vola a Madrid per giocarsi la sfida di ritorno contro i Blancos. Il tecnico in conferenza stampa fa il punto: Djimsiti ha recuperato.