Confartigianato: “il Recovery Plan investa sulla fiducia dei giovani nella ripresa“ (Di lunedì 15 marzo 2021) (Teleborsa) – “Il Recovery Plan deve investire sulla fiducia nella ripresa che i giovani hanno espresso nella survey Focus IMPatto giovani. Il futuro dell’Italia si gioca sulla capacità di consentire alle nuove generazioni di esprimere talento e spirito d’iniziativa imprenditoriale“. Lo ha sottolineato Davide Peli, presidente dei giovani Imprenditori di Confartigianato, il Movimento che rappresenta 65.030 imprenditori under 40, intervenuto oggi alla presentazione di IMPatto giovani, il progetto che riunisce 13 Organizzazioni di rappresentanza e che ha messo a fuoco la percezione e le aspettative del mondo produttivo giovanile sul futuro ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 15 marzo 2021) (Teleborsa) – “Ildeve investireche ihanno espressosurvey Focus IMPatto. Il futuro dell’Italia si giocacapacità di consentire alle nuove generazioni di esprimere talento e spirito d’iniziativa imprenditoriale“. Lo ha sottolineato Davide Peli, presidente deiImprenditori di, il Movimento che rappresenta 65.030 imprenditori under 40, intervenuto oggi alla presentazione di IMPatto, il progetto che riunisce 13 Organizzazioni di rappresentanza e che ha messo a fuoco la percezione e le aspettative del mondo produttivole sul futuro ...

Advertising

confartigianato : La cronaca di #IMPattoGiovani 2021 e le dichiarazioni dei protagonisti: - Umbria24 : Cna e Confartigianato offrono 16 proposte alla Regione Umbria per centrare il Recovery plan - Lavitadelpopolo : Decreto sostegno, Confartigianato: 'Bene il ripensamento del Governo, ora pensiamo al recovery fund'… - AndreaSaviane1 : RT @ConfartVeneto: Decreto sostegno ?? @BoschettoR: «Il recovery fund venga riscritto tenendo conto che il 93,5% delle imprese in Veneto (m… - ConfartVeneto : Decreto sostegno ?? @BoschettoR: «Il recovery fund venga riscritto tenendo conto che il 93,5% delle imprese in Vene… -