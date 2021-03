Concorso straordinario | poche prove corrette ma rimangono già posti vuoti Assenze e bocciature fanno la loro parte

Leggi su orizzontescuola

(Di lunedì 15 marzo 2021)per il ruolo, bandito con DD n. 510 del 23 aprile 2020 e modificato con DD n. 783 dell'08 luglio 2020. Pubblicate le prime graduatorie, ma si è in attesa dellesuppletive per i docenti in possesso di decreto cautelare. Le immissioni in ruolo - fino a 33.000 - dovrebbero essere disposte dal 1° settembre 2021, con retrodatazione giuridica al 1° settembre 2020 per circa 22.000 vincitori. L'articolo .