Concorso straordinario per il ruolo, risultati prova scritta. AGGIORNATO con BASILICATA (Di lunedì 15 marzo 2021) Concorso straordinario per il ruolo di cui al DD n. 510 del 23 aprile 2020 e DD n. 783 dell'08 luglio 2020: concluse le prove, i primi risultati. Prime pubblicazioni a livello nazionale, prime esclusioni perché non si arriva al punteggio di 56/80, la soglia che garantisce il ruolo se si rientra nel numero dei posti banditi, l'accesso al percorso di abilitazione se collocati oltre tale numero. Al lavoro le altre commissioni. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 15 marzo 2021)per ildi cui al DD n. 510 del 23 aprile 2020 e DD n. 783 dell'08 luglio 2020: concluse le prove, i primi. Prime pubblicazioni a livello nazionale, prime esclusioni perché non si arriva al punteggio di 56/80, la soglia che garantisce ilse si rientra nel numero dei posti banditi, l'accesso al percorso di abilitazione se collocati oltre tale numero. Al lavoro le altre commissioni. L'articolo .

