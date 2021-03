Concorso Ministero Giustizia per contabili: i posti a disposizione diventano 33 (Di lunedì 15 marzo 2021) La disponibilità dei posti del Concorso Ministero Giustizia per contabili passa da 23 a 33. Con avviso sul sito istituzionale l’Amministrazione annuncia 10 nuove assunzioni che andranno assegnate ai candidati con il punteggio più alto nella graduatoria finale di merito. Il Concorso è stato indetto con avviso nella Gazzetta Ufficiale 4° serie speciale concorsi ed esami n.99 del 22-12-2020. Il profilo di contabile è collocato nella II area funzionale e fascia retributiva F2. La selezione è per soli esami e consiste in due prove scritte e un colloquio orale. Vediamo come sono strutturate. Concorsi Ministero della Giustizia: tutti i bandi pubblicati Concorso Ministero Giustizia, 23 ... Leggi su leggioggi (Di lunedì 15 marzo 2021) La disponibilità deidelperpassa da 23 a 33. Con avviso sul sito istituzionale l’Amministrazione annuncia 10 nuove assunzioni che andranno assegnate ai candidati con il punteggio più alto nella graduatoria finale di merito. Ilè stato indetto con avviso nella Gazzetta Ufficiale 4° serie speciale concorsi ed esami n.99 del 22-12-2020. Il profilo di contabile è collocato nella II area funzionale e fascia retributiva F2. La selezione è per soli esami e consiste in due prove scritte e un colloquio orale. Vediamo come sono strutturate. Concorsidella: tutti i bandi pubblicati, 23 ...

