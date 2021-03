Concorso Funzionari Giuridico-Pedagogici | crescono a 210 i posti a disposizione

(Di lunedì 15 marzo 2021) Nuovo aggiornamento per il: dopo le prime indicazioni sulla preselezione che, salvo diverse comunicazioni, dovrebbe tenersi dal 13 aprile a Roma, sono stati incrementati i. Il direttore generale del personale e delle risorse, Massimo Parisi, ha disposto l’aumento del numero dida 95 a 210. Non solo, come riportato nell’avviso pubblicato sul sito del Ministero: “Al tempo stesso e considerate anche le oltre 30mila domande pervenute all’Amministrazione per partecipare alle prove preselettive, è stato innalzato da 500 a 1.000 il numero dei candidati che saranno ammessi a sostenere le prove scritte“. Ricordiamo che il bando è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.42 del 29 Maggio 2020. I ...

Advertising

formivi : @DaVelSign @renatobrunetta @Mezzorainpiu @ADIPhD Gentile #ministro spero risolva anche questo caso:#funzionari dell… - antoninonasone : RT @minGiustizia: Il provvedimento si inserisce nel solco di una precisa volontà espressa dalla Ministra della Giustizia, di rinforzare l’o… - Agenpress : Carceri: più funzionari giuridici-pedagogici, salgono da 95 a 210 i posti a Concorso - Alsippe : RT @minGiustizia: Il provvedimento si inserisce nel solco di una precisa volontà espressa dalla Ministra della Giustizia, di rinforzare l’o… - marino29b : RT @minGiustizia: Il provvedimento si inserisce nel solco di una precisa volontà espressa dalla Ministra della Giustizia, di rinforzare l’o… -

Ultime Notizie dalla rete : Concorso Funzionari

gnewsonline.it

...attuali (una media di 4 anni dall'emersione del fabbisogno all'assunzione dei vincitori di)...della Corte dei Conti come fonti di una responsabilità sproporzionata in capo ai...AgenPress . Aumentano da 95 a 210 i posti messi adal Ministero della Giustizia " Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria per il profilo professionale di Funzionario giuridico - pedagogico. Lo ha stabilito un decreto firmato oggi dal ...La caccia al posto fisso al Comune di Roma sta per partire e la giunta Raggi allarga la lista dei contratti in palio: l’amministrazione grillina ha appena aggiornato il piano di assunzioni ...Ci risiamo. Il lupo non perde mai il vizio. Nel caso di specie il ministro Brunetta torna ad insistere – essendo profondamente narciso – sugli errori del ...