Concorso fotografico Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali sanniti (Di lunedì 15 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Al via la prima edizione del Concorso fotografico “Le aree interne della Campania: tesori da valorizzare”, iniziativa ideata e organizzata dall’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della provincia di Benevento che vede il patrocinio delle associazioni ambientaliste WWF, FAI, Legambiente e Lipu. I concorrenti, che devono aver compiuto i sedici anni di età, avranno tempo fino al 15 maggio, per presentare immagini relative ai temi dello sviluppo sostenibile: saranno attinenti scatti che riguardano il cibo, la filiera agroalimentare, l’ambiente, i cambiamenti climatici, la biodiversità e la gestione delle risorse ecosistemiche e delle foreste, ma anche la corretta pianificazione e ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 15 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Al via la prima edizione del“Le aree interne della Campania: tesori da valorizzare”, iniziativa ideata e organizzata dall’deie deidella provincia di Benevento che vede il patrocinio delle associazioni ambientaliste WWF, FAI, Legambiente e Lipu. I concorrenti, che devono aver compiuto i sedici anni di età, avranno tempo fino al 15 maggio, per presentare immagini relative ai temi dello sviluppo sostenibile: saranno attinenti scatti che riguardano il cibo, la filiera agroalimentare, l’ambiente, i cambiamenti climatici, la biodiversità e la gestione delle risorse ecosistemiche e delle foreste, ma anche la corretta pianificazione e ...

