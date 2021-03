Comunali, Salvini (Lega): Catello Maresca grande opportunità per Napoli (Di lunedì 15 marzo 2021) “Spero che arrivi presto il voto per il sindaco di Napoli e dal mio punto di vista personale penso che Catello Maresca sia una grande opportunità per Napoli e per un rinascimento di questa straordinaria città”. Lo ha detto Matteo Salvini, leader della Lega, oggi nel capoluogo campano per il processo in cui sono imputati per diffamazione nei suoi confronti i 99 Posse. “Maresca l’ho sentito e l’ho incontrato più volte, lo apprezzavo da magistrato e lo apprezzo tutt’ora da magistrato anticamorra che conosce benissimo i quartieri, le periferie, i disagi e le speranze dei borghi di Napoli, e penso che da sindaco possa fare tanto per questa città”, ha aggiunto Salvini. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 15 marzo 2021) “Spero che arrivi presto il voto per il sindaco die dal mio punto di vista personale penso chesia unapere per un rinascimento di questa straordinaria città”. Lo ha detto Matteo, leader della, oggi nel capoluogo campano per il processo in cui sono imputati per diffamazione nei suoi confronti i 99 Posse. “l’ho sentito e l’ho incontrato più volte, lo apprezzavo da magistrato e lo apprezzo tutt’ora da magistrato anticamorra che conosce benissimo i quartieri, le periferie, i disagi e le speranze dei borghi di, e penso che da sindaco possa fare tanto per questa città”, ha aggiunto. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

PaoloPiggi : Finalmente gli uomini di Salvini potranno allargare i propri schieramenti e trovare nuove adesioni dove non ci sono… - Marco02839896 : RT @Libero_official: #Salvini in lista a Milano per battere il sindaco uscente del #Pd #Sala. Indiscreto: il centrodestra tenta il tutto pe… - infoitinterno : Comunali a Milano, Salvini: 'Di sindaci parleremo ad aprile, con le elezioni in autunno abbiamo più tempo' - MuredduGiovanni : RT @Libero_official: #Salvini in lista a Milano per battere il sindaco uscente del #Pd #Sala. Indiscreto: il centrodestra tenta il tutto pe… - rinaldodinino : RT @Libero_official: #Salvini in lista a Milano per battere il sindaco uscente del #Pd #Sala. Indiscreto: il centrodestra tenta il tutto pe… -