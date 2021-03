Commissario straordinario all’emergenza, Figliuolo: “Basta sprechi di dosi” (Di lunedì 15 marzo 2021) Il Generale è stato ospite di “Che Tempo Che fa” A “Che Tempo Che fa“, ieri sera 14 marzo, è intervenuto anche il neo Commissario straordinario all’emergenza Covid, Francesco Paolo Figliuolo, che ha fatto un po’ di chiarezza sulla questione vaccini. Tra dosi sprecate e polemiche per i lotti di AstraZeneca non sono mancate le polemiche. “Voglio approfondire la questione delle dosi buttate – ha detto – Bisogna utilizzare il buonsenso: se ci sono le classi prioritarie che possono utilizzarlo bene, altrimenti si va su classi vicine o sennò su chiunque passa va vaccinato. Questo bisogna fare”. Il Generale, scelto dal Governo Draghi, ha anche sottolineato l’importanza di vaccinare chi assiste le persone più anziane: “Si sta capendo ora che è il momento della svolta o perderemo tutto noi lo ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 15 marzo 2021) Il Generale è stato ospite di “Che Tempo Che fa” A “Che Tempo Che fa“, ieri sera 14 marzo, è intervenuto anche il neoCovid, Francesco Paolo, che ha fatto un po’ di chiarezza sulla questione vaccini. Trasprecate e polemiche per i lotti di AstraZeneca non sono mancate le polemiche. “Voglio approfondire la questione dellebuttate – ha detto – Bisogna utilizzare il buonsenso: se ci sono le classi prioritarie che possono utilizzarlo bene, altrimenti si va su classi vicine o sennò su chiunque passa va vaccinato. Questo bisogna fare”. Il Generale, scelto dal Governo Draghi, ha anche sottolineato l’importanza di vaccinare chi assiste le persone più anziane: “Si sta capendo ora che è il momento della svolta o perderemo tutto noi lo ...

Advertising

elenabonetti : Il #PianoVaccini del Commissario straordinario, Gen. Francesco Paolo Figliuolo. Andiamo avanti, si riparte! - Agenzia_Ansa : Ecco il piano del Commissario straordinario, generale Francesco Paolo Figliuolo, per l'esecuzione della campagna va… - chetempochefa : Domani in esclusiva a #CTCF @fabfazio intervisterà il Generale Francesco Paolo Figliuolo, nuovo Commissario straord… - PolicyMaker_mag : Il commissario straordinario #Figliuolo, nell’ambito del #pianovaccini, ha riconosciuto la priorità di vaccinare i… - BasicLifeSupp : Il nuovo Piano per la campagna vaccinale nazionale anti Covid -