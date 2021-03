Comitato tecnico scientifico: Agostino Miozzo lascia la guida (Di lunedì 15 marzo 2021) La decisione sarebbe arrivata di comune accordo Da quando Mario Draghi è diventato Premier tante cose sono cambiate e altre sono in fase di cambiamento. Sono rimaste le zone rosse e le restrizioni, purtroppo, ma si sta cercando di dare una velocizzazione alla campagna vaccinale. Via il modello delle primule del Governo Conte: si vuole vaccinare ovunque sia possibile, da scuole a ex fiere (come a Milano) fino a farmacie. Intanto dopo i cambi del Commissario Straordinario all’Emergenza (da Arcuri a Figliolo) e dopo aver cambiato il capo della Protezione civile Angelo Borrelli (al suo posto Fabrizio Curcio) tocca al capo del Comitato tecnico scientifico. Leggi anche: Draghi si “sbarazza” di Arcuri, al suo posto Francesco Paolo Figliuolo Agostino Miozzo lascia l’incarico: domenica ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 15 marzo 2021) La decisione sarebbe arrivata di comune accordo Da quando Mario Draghi è diventato Premier tante cose sono cambiate e altre sono in fase di cambiamento. Sono rimaste le zone rosse e le restrizioni, purtroppo, ma si sta cercando di dare una velocizzazione alla campagna vaccinale. Via il modello delle primule del Governo Conte: si vuole vaccinare ovunque sia possibile, da scuole a ex fiere (come a Milano) fino a farmacie. Intanto dopo i cambi del Commissario Straordinario all’Emergenza (da Arcuri a Figliolo) e dopo aver cambiato il capo della Protezione civile Angelo Borrelli (al suo posto Fabrizio Curcio) tocca al capo del. Leggi anche: Draghi si “sbarazza” di Arcuri, al suo posto Francesco Paolo Figliuolol’incarico: domenica ...

Advertising

LaStampa : Coronavirus, Miozzo lascia la guida del Comitato tecnico scientifico: “Mi dedico all'emergenza scuola” - MediasetTgcom24 : Coronavirus, Miozzo lascia la guida del Comitato tecnico scientifico #agostinomiozzo - Agenzia_Ansa : Una riunione del Comitato tecnico scientifico è in programma in mattinata per valutare eventuali nuove misure restr… - flaviabertoliss : RT @amArizona13: Questo è Agostino Miozzo del Comitato tecnico scientifico. Loscienziato. ??????? - miagmarsuren : RT @AzzurraBarbuto: Peraltro successo de che? Il comitato tecnico scientifico non ha mutato registro di una virgola nel passaggio dal BisCo… -