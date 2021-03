Come mai nella società dell’opulenza e del consumo si può morire di inedia o essere dipendenti dal cibo? (Di lunedì 15 marzo 2021) Vi racconto la storia di Anna (nome di fantasia), che dieci anni fa morì giovanissima in attesa di entrare in una struttura per essere curata dalla sua bulimia. Dopo quella morte, che fu preceduta da altre nefaste scomparse, e che purtroppo è stata seguita da molte altre negli anni seguenti, un padre coraggioso ha trasformato la sua inumana disperazione mista in un processo di sensibilizzazione sui disturbi alimentari. Il 15 Marzo è infatti, la giornata del fiocchetto lilla dove in tutta Italia si celebrano iniziative per sensibilizzare l’opinione pubblica su questo tema. In Italia circa 3000 persone all’anno restano vittime di disturbi alimentari, 3 milioni ne sono affette e la pandemia ne ha esacerbato l’incidenza. Questa numerologia è da rabbrividire anche perché sono cifre che si scontrano con una dura realtà fatta di scarsità di risorse e di luoghi di cura. ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 15 marzo 2021) Vi racconto la storia di Anna (nome di fantasia), che dieci anni fa morì giovanissima in attesa di entrare in una struttura percurata dalla sua bulimia. Dopo quella morte, che fu preceduta da altre nefaste scomparse, e che purtroppo è stata seguita da molte altre negli anni seguenti, un padre coraggioso ha trasformato la sua inumana disperazione mista in un processo di sensibilizzazione sui disturbi alimentari. Il 15 Marzo è infatti, la giornata del fiocchetto lilla dove in tutta Italia si celebrano iniziative per sensibilizzare l’opinione pubblica su questo tema. In Italia circa 3000 persone all’anno restano vittime di disturbi alimentari, 3 milioni ne sono affette e la pandemia ne ha esacerbato l’incidenza. Questa numerologia è da rabbrividire anche perché sono cifre che si scontrano con una dura realtà fatta di scarsità di risorse e di luoghi di cura. ...

Advertising

matteorenzi : Tutta Italia piange oggi #RaoulCasadei. Per chi come me ha sangue romagnolo nelle vene, nel rimpianto del nonno ces… - ilriformista : Come mai nessun articolo sulla casta dei cancellieri, o su quella dei magistrati, o su quella degli ufficiali giudi… - UNICEF_Italia : Hanaa (8 anni, paralizzata a seguito di un bombardamento) e sua sorella Khadija (5) vivono in un sobborgo di Aleppo… - lasofdeitweet : @l_Letizia_ come hanno fatto a non vederla mai aiuto - esauritabionda : RT @ackvles: Ehi @MetaErmal sappi che qui c’è ancora tutto il mare d’amore che ti sostiene e che ti copre sempre le spalle. Vai avanti, spa… -