Come la pensate: le risposte all’appello di Urbinati, Bonaga e Ignazi sul futuro della sinistra (Di lunedì 15 marzo 2021) Paolo Bernardi Buongiorno, dal mio piccolo osservatorio di elettore disilluso del PD mi chiedo se le cause della perdita di autorevolezza e credibilità del Partito democratico, di non saper interpretare la società e di non rendersene più “parte”, non risiedano nel proprio DNA costitutivo. Un modello teorico che rimane difficile da spiegare se non Come “Fusione Fredda” tra cattolici e ex comunisti, che di fatto ha bypassato l’unico modello a cui effettivamente ispirarsi e da cui trarre legittimità culturale, quello della socialdemocrazia europea, a cui Renzi, al netto di tutte le stravaganze che lo hanno accompagnato, ha tentato di ancorarlo. Mi chiedo inoltre Come si concili lo stare nel partito delle singole correnti, al di fuori di un modello identitario e culturale più ampio a cui riferirsi. Non credete sia ... Leggi su tpi (Di lunedì 15 marzo 2021) Paolo Bernardi Buongiorno, dal mio piccolo osservatorio di elettore disilluso del PD mi chiedo se le causeperdita di autorevolezza e credibilità del Partito democratico, di non saper interpretare la società e di non rendersene più “parte”, non risiedano nel proprio DNA costitutivo. Un modello teorico che rimane difficile da spiegare se non“Fusione Fredda” tra cattolici e ex comunisti, che di fatto ha bypassato l’unico modello a cui effettivamente ispirarsi e da cui trarre legittimità culturale, quellosocialdemocrazia europea, a cui Renzi, al netto di tutte le stravaganze che lo hanno accompagnato, ha tentato di ancorarlo. Mi chiedo inoltresi concili lo stare nel partito delle singole correnti, al di fuori di un modello identitario e culturale più ampio a cui riferirsi. Non credete sia ...

Advertising

gaiatortora : Faccio la giornalista ma non sono in 'pericolo' come colleghi che operano sul campo. Detto ciò trovo la polemica tr… - VittorioSgarbi : Credo di avere un futuro come disegnatore: che ne pensate di questa capra da me stilizzata? Solo su:… - cmagnafico : RT @bepit_outreach: Salve umani! Che ne pensate di trenta minuti di #Mercurio spiegato da @valemercurii e @GMarsibilio (con incursione del… - valemercurii : RT @bepit_outreach: Salve umani! Che ne pensate di trenta minuti di #Mercurio spiegato da @valemercurii e @GMarsibilio (con incursione del… - AnselmoCassiel : RT @InMonsterland: Una mamma riprendeva continuamente la bambina di due o tre anni: 'Metti bene la mascherina sul naso', 'alza bene'... Ci… -