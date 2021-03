Come la pensate: le risposte all’appello di Urbinati, Bonaga e Ignazi sul futuro della sinistra. L’intervento di Enrico Scoppola (Di lunedì 15 marzo 2021) Pubblichiamo di seguito L’intervento di Enrico Scoppola in merito all’appello sul futuro della sinistra “La forza della Ragione e il coraggio della politica” Leggi qui, lanciato da Nadia Urbinati, Stefano Bonaga e Pietro Ignazi. Per lasciare la tua firma, aderire all’iniziativa e condividere il tuo pensiero scrivi a discutiamo@tpi.it Discutiamo: il futuro della sinistra Leggi tutti gli interventi L’intervento di Enrico Scoppola Cari Bornaga, Ignazi e Urbinati, ho trovato quanto mai interessante e stimolante il Vostro bellissimo articolo in oggetto. ... Leggi su tpi (Di lunedì 15 marzo 2021) Pubblichiamo di seguitodiin meritosul“La forzaRagione e il coraggiopolitica” Leggi qui, lanciato da Nadia, Stefanoe Pietro. Per lasciare la tua firma, aderire all’iniziativa e condividere il tuo pensiero scrivi a discutiamo@tpi.it Discutiamo: ilLeggi tutti gli interventidiCari Bornaga,, ho trovato quanto mai interessante e stimolante il Vostro bellissimo articolo in oggetto. ...

Advertising

gaiatortora : Faccio la giornalista ma non sono in 'pericolo' come colleghi che operano sul campo. Detto ciò trovo la polemica tr… - VittorioSgarbi : Credo di avere un futuro come disegnatore: che ne pensate di questa capra da me stilizzata? Solo su:… - LGini78 : RT @InMonsterland: Una mamma riprendeva continuamente la bambina di due o tre anni: 'Metti bene la mascherina sul naso', 'alza bene'... Ci… - supercatap : RT @reasonhaz: ci pensate che Harry li ha fatti conoscere prendendoli entrambi nella sua band e loro si sono innamorati viaggiando per il m… - MG462gm : @RoccisanoF @FrancoBassanini @repubblica Vi faccio una domandina facile facile, se volete mandare in pensione la ge… -