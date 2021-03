Come la pensate: le risposte all’appello di Urbinati, Bonaga e Ignazi sul futuro della sinistra. L’intervento di Antonio Pizzo (Di lunedì 15 marzo 2021) Pubblichiamo di seguito L’intervento di Antonio Pizzo in merito all’appello sul futuro della sinistra “La forza della Ragione e il coraggio della politica” Leggi qui, lanciato da Nadia Urbinati, Stefano Bonaga e Pietro Ignazi. Per lasciare la tua firma, aderire all’iniziativa e condividere il tuo pensiero scrivi a discutiamo@tpi.it Discutiamo: il futuro della sinistra Leggi tutti gli interventi L’intervento di Antonio PizzoLa nostra democrazia, dopo aver colpevolmente subito e accarezzato il “partito carismatico”, il partito del “leader”, il “partito personale”, il non-partito ... Leggi su tpi (Di lunedì 15 marzo 2021) Pubblichiamo di seguitodiin meritosul“La forzaRagione e il coraggiopolitica” Leggi qui, lanciato da Nadia, Stefanoe Pietro. Per lasciare la tua firma, aderire all’iniziativa e condividere il tuo pensiero scrivi a discutiamo@tpi.it Discutiamo: ilLeggi tutti gli interventidiLa nostra democrazia, dopo aver colpevolmente subito e accarezzato il “partito carismatico”, il partito del “leader”, il “partito personale”, il non-partito ...

Advertising

gaiatortora : Faccio la giornalista ma non sono in 'pericolo' come colleghi che operano sul campo. Detto ciò trovo la polemica tr… - VittorioSgarbi : Credo di avere un futuro come disegnatore: che ne pensate di questa capra da me stilizzata? Solo su:… - lonelyonlyheart : Pensate come dev’essere da fuori di testa dire ad Ermal di imparare a fare le cover quando lui ha letteralmente ric… - ugly_as_fuck_ : RT @itisarevival: 'Beata te che hai la voglia di allenarti, fai bene a tenerti in forma' La maggior parte si allena per rimediare a ciò ch… - Partenopeo78 : @BImpossibile @Riccard55201467 @ZZiliani Chi dovrebbe tacere è lei... Almeno io sono onesto e come già fatto prese… -