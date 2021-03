Come la pensate: le risposte all’appello di Urbinati, Bonaga e Ignazi sul futuro della sinistra. L’intervento di Antonio Mumolo (Di lunedì 15 marzo 2021) Pubblichiamo di seguito L’intervento di Antonio Mumolo, consigliere regionale del Pd e presidente delll’Associazione Avvocati di Strada, in merito all’appello sul futuro della sinistra “La forza della Ragione e il coraggio della politica” Leggi qui, lanciato da Nadia Urbinati, Stefano Bonaga e Pietro Ignazi. Per lasciare la tua firma, aderire all’iniziativa e condividere il tuo pensiero scrivi a discutiamo@tpi.it Discutiamo: il futuro della sinistra Leggi tutti gli interventi Il PD è in crisi ma si ricrederà chi ha incominciato a recitare il de profundis. Le dimissioni di Zingaretti sono state traumatiche, anche perché hanno costretto ... Leggi su tpi (Di lunedì 15 marzo 2021) Pubblichiamo di seguitodi, consigliere regionale del Pd e presidente delll’Associazione Avvocati di Strada, in meritosul“La forzaRagione e il coraggiopolitica” Leggi qui, lanciato da Nadia, Stefanoe Pietro. Per lasciare la tua firma, aderire all’iniziativa e condividere il tuo pensiero scrivi a discutiamo@tpi.it Discutiamo: ilLeggi tutti gli interventi Il PD è in crisi ma si ricrederà chi ha incominciato a recitare il de profundis. Le dimissioni di Zingaretti sono state traumatiche, anche perché hanno costretto ...

Advertising

gaiatortora : Faccio la giornalista ma non sono in 'pericolo' come colleghi che operano sul campo. Detto ciò trovo la polemica tr… - VittorioSgarbi : Credo di avere un futuro come disegnatore: che ne pensate di questa capra da me stilizzata? Solo su:… - Roberto_Ricci : RT @MatteoMuzio: Trovo sia un po' avvilente che molti leggano il discorso del neoeletto segretario del Pd come una lista della spesa con cu… - saggioilmatto : @naatlux Lo dico? Lo dico Se pensate che questo è fare il primo passo, dovete cominciare a lavorare sulla vostra au… - Dana79479939 : Ma perché parla boralevi di vaccini? Pensate se poi astrazeneca non avesse funzionato come starebbe ora UK #lariachetirala7 -