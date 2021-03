Colosseo, Elisa canta per chiedere la fine della guerra in Siria (Di lunedì 15 marzo 2021) Roma – Nella serata di ieri, a porte chiuse, Save the Children ha organizzato l’evento ‘Siria – Colosseo Social 2021 03 14? per sensibilizzare sui 10 anni di guerra nel Paese arabo. “Come ambasciatrice di Save the Children, sento dentro, fortissimo, il dovere morale di fare la mia parte perche’ i bambini vittime del conflitto in Siria non siano piu’ dimenticati, cosi’ come ogni altro bambino che vive in un contesto di guerra” ha dichiarato Elisa, la cantautrice che nell’Anfiteatro Flavio ha eseguito alcuni suoi brani tra cui ‘Promettimi’, scritto per il suo secondo figlio e che ha voluto dedicare a Save the Children per affermare il suo impegno perche’ nessun bambino al mondo venga piu’ lasciato indietro. Stando ad una nota dell’organizzazione, l’artista ha aggiunto: ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 15 marzo 2021) Roma – Nella serata di ieri, a porte chiuse, Save the Children ha organizzato l’evento ‘Social 2021 03 14? per sensibilizzare sui 10 anni dinel Paese arabo. “Come ambasciatrice di Save the Children, sento dentro, fortissimo, il dovere morale di fare la mia parte perche’ i bambini vittime del conflitto innon siano piu’ dimenticati, cosi’ come ogni altro bambino che vive in un contesto di” ha dichiarato, lautrice che nell’Anfiteatro Flavio ha eseguito alcuni suoi brani tra cui ‘Promettimi’, scritto per il suo secondo figlio e che ha voluto dedicare a Save the Children per affermare il suo impegno perche’ nessun bambino al mondo venga piu’ lasciato indietro. Stando ad una nota dell’organizzazione, l’artista ha aggiunto: ...

