CNH Industral | dal 9 aprile aperte le registrazioni alla fiera digitale YOUNIVERSE

(Di lunedì 15 marzo 2021) (Teleborsa) – CNH Industrial ha lanciato, la primain formatodedicata alle macchine agricole. “è una piattaforma su misura che utilizza tecnologie all’avanguardia ed è progettata appositamente per tutti gli agricoltori, contoterzisti e concessionari, per offrire una porta d’accesso virtuale ai brand di CNH Industrial del mondo agricolo, famosi in tutto il mondo: Case IH, STEYR e New Holland Agriculture, nonché il marchio motoristico consociato FPT Industrial e l’acceleratore per le start-up tecnologiche di CNH Industrial, AgXtend”, si legge in una nota. La piattaforma sarà accessibile sia da un sito web interattivo sia da tutti i dispositivi mobili e “permette a tutti i partecipanti di restare in contatto, di coltivare contatti e di sviluppare reti”. Le ...

"Come abbiamo sempre detto, nessuno dei 240 dipendenti deve pagare il prezzo per questa scelta industriale, valuteremo anche l'utilizzo della cassa integrazione – dichiara Roberta Turi, segretaria gen ...