Clover Films e iQiyi | storica collaborazione per quattro film in mandarino

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di lunedì 15 marzo 2021) Il distributore di Singaporeha annunciato unacon lo streamer cineseper co-produrrerealizzati da registi locali. Questa sarà unaincursione locale in Cina, uno dei più grandi mercati cinematografici del mondo. LocarnoFestival in estate è una scommessa sicuraregisti di Singapore alla guida di una nuova serie lungometraggi perLe pellicole, girate principalmente in, porteranno la firma di Kelvin Tong (The Maid, 2005); il regista Melvin Mak, che ha lavorato con l’acclamato regista di Hong Kong Peter Chan nel ...