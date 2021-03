Clizia Incorvaia | lockdown bollente | sotto la giacca niente | la foto fa impazzire il web

Leggi su formatonews

(Di lunedì 15 marzo 2021): la web influencer ha fattoi follower su Instagram con uno scatto non passato inosservato E’ bastata unadella web influencer per scatenare la passione dei follower su Instagram. Lo scatto ha fattoi fan della bellezza di origini siciliane, soprattutto per un dettaglioche non è passato inosservato. L’ex moglie di Francesco Sarcina de “Le Vibrazioni” sta vivendo una storia d’amore importante con Paolo Ciavarro. I due so sono conosciuti nella casa del Grande Fratello Vip della passata edizione. Quella che ha visto trionfare Paola Di Benedetto, nella prima edizione targata Alfonso Signorini. La partecipazione al reality dell’influencer non è stata delle migliori. ...