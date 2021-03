Claudio Gioè ne Il Capo dei Capi | c’è un retroscena che non tutti conoscono | riguarda Totò Riina

(Di lunedì 15 marzo 2021)ne Ildei: la serie tv ottenne un successo davvero enorme: c’è una curiosità che non! Inizia lunedì 15 marzo la nuova miniserie, Makari, con protagonista. Ambientata in Sicilia, la fiction in onda su Rai Uno, racconta la vita di Saverio Lamanna, un giornalista L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Claudio Gioè

a " Oggi è un altro giorno " di Serena Bortone per presentare la fiction " Makari ", in onda stasera su Rai1. "S to accusando un po' la tensione della prima, un po' come a teatro. È una ...è di ritorno in Sicilia, sempre per una fiction televisiva , ma questa volta non c'entra la mafia, come ne Il capo dei capi , visto che Màkari è l'adattamento dei romanzi gialli, ma non ...