Claudio Gioè, il ricordo degli “esordi”: come si è avvicinato alla carriera di attore (Di lunedì 15 marzo 2021) Inizia questa sera, 15 Marzo, “Màkari”, nuova miniserie televisiva che vede protagonista Claudio Gioè: il ricordo degli “esordi”, come ebbe inizio la sua carriera di attore come si è avvicinato alla carriera di attore il talentuoso Claudio Gioè: il ricordo degli esordi (fonte getty)A partire da questa sera, 15 Marzo, prenderà il via “Màkari”, nuova mini-serie televisiva con protagonista il talentuoso e affascinante Claudio Gioè. La fiction, ispirata ai romanzi di Gaetano Savatteri, ruota intorno a Savario Lamanna, giornalista. Lamanna, che ricopre il ... Leggi su altranotizia (Di lunedì 15 marzo 2021) Inizia questa sera, 15 Marzo, “Màkari”, nuova miniserie televisiva che vede protagonista: il”,ebbe inizio la suadisi èdiil talentuoso: il(fonte getty)A partire da questa sera, 15 Marzo, prenderà il via “Màkari”, nuova mini-serie televisiva con protagonista il talentuoso e affascinante. La fiction, ispirata ai romanzi di Gaetano Savatteri, ruota intorno a Savario Lamanna, giornalista. Lamanna, che ricopre il ...

Advertising

RaiUno : Una nuova puntata di #DaNoiARuotaLibera con @francifialdini ora su Rai1 e in diretta streaming su RaiPlay ????… - Raicomspa : Saverio Lamanna, scrittore con un particolare fiuto per le indagini, quando si imbatte in un mistero, è determinato… - Raiofficialnews : “Quella che fa Saverio Lamanna è un’indagine su se stesso, ritornando nella sua terra con l’occhio di chi è andato… - Unf_Tweet : - ChrisEriksen_24 : E qui mi parte la standing ovation ?? ?? ?? ?? Màkari: tutto sulla nuova serie di Rai1 con Claudio Gioè ?@carlopalomar… -