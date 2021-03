Cinema: Pinocchio di Garrone candidato all’Oscar grazie a due toscani. E nomination per la Pausini (Di lunedì 15 marzo 2021) Matteo Garrone e Laura Pausini sono candidati agli Oscar 2021. Il regista è in lizza con i costumi del fiorentino Massimo Cantini Parrini e per il make-up della livornese Dalia Colli, truccatrice, Mark Coulier e Francesco Pecoretti. Il suo Pinocchio, interpretato, tra gli altri, da Roberto Benigni (Geppetto) e Gigi Proietti (Mangiafuoco) ha fatto breccia nella severa giuria di Hollywood L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 15 marzo 2021) Matteoe Laurasono candidati agli Oscar 2021. Il regista è in lizza con i costumi del fiorentino Massimo Cantini Parrini e per il make-up della livornese Dalia Colli, truccatrice, Mark Coulier e Francesco Pecoretti. Il suo, interpretato, tra gli altri, da Roberto Benigni (Geppetto) e Gigi Proietti (Mangiafuoco) ha fatto breccia nella severa giuria di Hollywood L'articolo proviene da Firenze Post.

