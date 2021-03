Ciclismo: Tirreno-Adriatico, Schmidt vince 6/a tappa e Pogacar in maglia azzurra (Di lunedì 15 marzo 2021) Roma, 15 mar. - (Adnkronos) - Mads Würtz Schmidt (Israel Start-Up Nation) vince la sesta tappa della Tirreno-Adriatico, da Castelraimondo a Lido di Fermo di 169 km. Sul traguardo precede i compagni di fuga Brent Van Moer (Lotto Soudal) e Simone Velasco (Gazprom Rusvelo). Tadej Poga?ar, arrivato con il gruppo dopo 1'09", conserva la maglia azzurra di leader con 1'15" su Wout Van Aert (Jumbo-Visma). Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 15 marzo 2021) Roma, 15 mar. - (Adnkronos) - Mads Würtz(Israel Start-Up Nation)la sestadella, da Castelraimondo a Lido di Fermo di 169 km. Sul traguardo precede i compagni di fuga Brent Van Moer (Lotto Soudal) e Simone Velasco (Gazprom Rusvelo). Tadej Poga?ar, arrivato con il gruppo dopo 1'09", conserva ladi leader con 1'15" su Wout Van Aert (Jumbo-Visma).

Advertising

TV7Benevento : Ciclismo: Tirreno-Adriatico, Schmidt vince 6/a tappa e Pogacar in maglia azzurra... - Sylv1_Michel : RT @RaiSport: ????? #TirrenoAdriatico: Wurtz #Schmidt vince in volata la 6ª tappa #Pogacar mantiene la maglia di leader della classifica gen… - RaiSport : ????? #TirrenoAdriatico: Wurtz #Schmidt vince in volata la 6ª tappa #Pogacar mantiene la maglia di leader della clas… - Eurosport_IT : Schmidt precede Van Moer e Velasco: il danese vince la 6ª tappa della Tirreno-Adriatico ????????? #EurosportCICLISMO… - Gazzetta_it : Tirreno-Adriatico, gruppo beffato: vince #Wurtz Schmidt. Martedì crono finale per #Ganna -