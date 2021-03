Ciacciarelli | inizia vaccinazione per persone con cecità

(Di lunedì 15 marzo 2021) Roma – “Un’altra battaglia vinta! Da mercoledi’ 17 marzo per i titolari di codice esenzione C05 (ciechi assoluti o con residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi) sara’ possibile prenotare il vaccino. Avevo scritto all’assessore alla sanita’ D’Amato per sollecitare un intervento per questeestremamente vulnerabili, le quali finora erano state escluse dal piano vaccinale e’ che giustamente lamentavano questo fatto. Dopo il nostro pressing il risultato e’ stato raggiunto. Avanti cosi'”. Cosi’ in un comunicato il consigliere regionale del Lazio Pasquale(Lega).

