Chisoli, presidente dello Spezia: “Italiano al Napoli? Non ne abbiamo parlato e non ne parleremo ora” (Di lunedì 15 marzo 2021) Stefano Chisoli, presidente dello Spezia, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli. Mi hanno raccontato dei complimenti di De Laurentiis a Italiano, il presidente è stato molto gentile e abbiamo ottimi rapporti con lui. Liberarlo per il Napoli? Non ne abbiamo mai parlato e non ne parleremo con nessuno fino a fine campionato. Tutti, Italiano compreso, siamo concentrati sulle ultime partite di campionato. L’agente dell’allenatore è napoletano anche lui e l’accordo per il rinnovo l’abbiamo trovato subito nella scorsa estate, a fine campionato non ci saranno problemi e ne parleremo. Ora non vogliamo prendere in ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 15 marzo 2021) Stefano, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss. Mi hanno raccontato dei complimenti di De Laurentiis a, ilè stato molto gentile eottimi rapporti con lui. Liberarlo per il? Non nemaie non necon nessuno fino a fine campionato. Tutti,compreso, siamo concentrati sulle ultime partite di campionato. L’agente dell’allenatore è napoletano anche lui e l’accordo per il rinnovo l’trovato subito nella scorsa estate, a fine campionato non ci saranno problemi e ne. Ora non vogliamo prendere in ...

