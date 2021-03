Chiesa, un assist e tante discese. Morata spreca Buon rientro di Chiellini, Cuadrado giallo pesante (Di lunedì 15 marzo 2021) L'ex viola si conferma al top. Il colombiano era diffidato:. niente Benevento. Dopo 34'. Alex Sandro finisce ko Leggi su quotidiano (Di lunedì 15 marzo 2021) L'ex viola si conferma al top. Il colombiano era diffidato:. niente Benevento. Dopo 34'. Alex Sandro finisce ko

Advertising

LigaFantasiaID : Full time #CagliariJuve 1-3 10' ?Ronaldo, assist Cuadrado 25' ?Ronaldo pen, no assist 32' ?Ronaldo, assist Chiesa 6… - CarloSportfan : RT @F__Bianconeri: Federico Chiesa in questa stagione: ??Gol effettuati:12 ??Assist effettuati:9 Considerando che il suo ruolo è quello di e… - _Bakemono : RT @LigaFantasiaID: Full time #CagliariJuve 1-3 10' ?Ronaldo, assist Cuadrado 25' ?Ronaldo pen, no assist 32' ?Ronaldo, assist Chiesa 61' ?… - edvr_1046 : RT @LigaFantasiaID: Full time #CagliariJuve 1-3 10' ?Ronaldo, assist Cuadrado 25' ?Ronaldo pen, no assist 32' ?Ronaldo, assist Chiesa 61' ?… - CianjurSerieA : RT @LigaFantasiaID: Full time #CagliariJuve 1-3 10' ?Ronaldo, assist Cuadrado 25' ?Ronaldo pen, no assist 32' ?Ronaldo, assist Chiesa 61' ?… -