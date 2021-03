Chiara Ferragni in lingerie allo specchio | “Quando nascerà?” – FOTO

(Di lunedì 15 marzo 2021) Sempre meravigliosa, nei suoi scatti in, si domandala sua baby girl: “Voi che ne pensate?” Sta riportando scrupolosamente ogni fase della sua gravidanza.… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio Meli su BlogLive.it.

Advertising

shinygirl__ : comunque sto aspettando la nascita della bambina di chiara ferragni come se fosse mia io punto sul 21 marzo, l'ini… - amorosoyeah : È arrivato l’uovo di Pasqua di Chiara Ferragni ?? - vivodinotte9 : Comunque sono stata repostata da frasi.citazioni.luoghi e mi sento un po’ chiara ferragni #prelemi ?????????????????????????? A… - VanityFairIt : Baby V Sta arrivando! - qn_giorno : #Milano, Chiara Ferragni mostra il 'pancione': quando nascerà Baby V? -

Ultime Notizie dalla rete : Chiara Ferragni

si scatta una foto in reggiseno e slip. E' arrivata alla 38esima settimana di gravidanza : finalmente si vede un bel pancione ormai agli sgoccioli. Manca pochissimo al parto e la ...leggi anche l'articolo > Fedez e Michielin sul podio a Sanremo 2021: "Grazie a", Codacons insorge Fedez Instagram, rapper furioso: "Mia nonna a 90 anni senza vaccino, tutto così ...L'amatissima influencer Chiara Ferragni svela le condizioni della sua cagnolina Matilda: "Mandatele good vibes" © Fornito da Rumors.it Chiara Ferragni, inluencer italiana conosciuta in tutto il mondo, ...Chiara Ferragni ha lanciato la borsa must-have della primavera 2021, aggiungendo un tocco fresco al suo look premaman ...