Chi è Valentina Persia | la concorrente dell’Isola dei Famosi 2021

(Di lunedì 15 marzo 2021) ? Si tratta di una famosa imitatrice e barzellettiera, divenuta popolare in trasmissioni come La sai l’ultima, ora pronta a partire per l’Honduras e diventare una(naufraga)dei, il reality condotto da Ilary Blasi su Canale 5. Nata a Roma il 1 ottobre del 1971, diventa famosa nel 1994 quando entra a far parte della trasmissione “La sai l’ultima?” condotta da Pippo Franco. Nel 1995 ha ottenuto il Diploma di recitazione al Ribalte. Ha partecipato a Saxa Rubra con Zuzzurro e Gaspare e nel 1997 è stata ospite fissa nella trasmissione Sotto a chi tocca, in onda su Canale 5.ha fatto parte anche del cast E io pago, show del sabato sera con il gruppo del Bagaglino. Per quanto riguarda il teatro, invece, ha iniziato la sua carriera nel 1985 e nel 1990 ha ...