Chi è Valentina Persia Isola dei Famosi | Età | Figli | Malattia e Instagram

Valentina Persia è una nota attrice comica, nonché cabarettista e ballerina, di 49 anni. Celebre per i suoi sketch comici a La sai l'ultima?, Valentina ha anche lavorato in serie televisive come Il bello delle donne, L'onore e il rispetto e Sangue caldo, e l'abbiamo vista anche al cinema in Teste di cocco e Buona giornata. Valentina Persia è ufficialmente una dei concorrenti de L'Isola dei Famosi 2021, condotto da Ilary Blasi con inviato speciale Massimiliano Rosolino. Chi è Valentina Persia? Nome: Valentina Persia Segno Zodiacale: Bilancia Età: 49 anni Data di nascita: 1 ottobre 1971 Luogo di nascita: Roma Professione: attrice, comica, cabarettista e ballerina Altezza: non ...

