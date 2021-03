Chi è Sespo | lo youtuber dei #Valespo star di TikTok

(Di lunedì 15 marzo 2021) Vero nome Edoardo Esposito,è loromano che in coppia con Valerio Mazzei – con cui forma i– ha conquistato. Classe 1999 deve il suo nickname a un errore di battitura durante un’iscrizione a un torneo di Fifa. La sua avventura sul web è iniziata nel 2015, ma il grande successo è arrivato nel 2017 anche grazie a un altradi Youtube, Favij, a cui ha dedicato un video. Da alloraha conquistato, un passo dopo l’altro, i social, collaborando con Valerio Mazzei, realizzando il singolo Il ritratto di Dorian Gray e scrivendo due libri: per sempre. Nome e cognome: Edoardo Esposito Data e luogo di nascita: 21 ottobre 1999 Dove abita: Roma Nickname:Segno zodiacale: ...

Advertising

JUSTL1KEL0U : 'dimmi chi ami dai anche di famoso!!' ' ah sì di famoso , sespo e valerio' VI PREHO AAIUAOAIA - hswdfx : VALERIO MAZZEI E SESPO CHI LI HA NONINATO -

Ultime Notizie dalla rete : Chi Sespo

Music Fanpage

Un consiglio pervorrebbe esseredomani? "In molti sono convinti che lavorare sul web sia una passeggiata. Dall'esterno non si percepiscono le ore di fatica che ci sono dietro. Bisogna ......e avremo tutti sulla coscienza il sedicenne che nello scoprirsi diverso (che poi diverso da?) s'... More Storie, new social Storie "Fateci spazio", un numero speciale che celebra i nuovi ...Vero nome Edoardo Esposito, Sespo è lo youtuber romano che in coppia con Valerio Mazzei – con cui forma i #Valespo – ha conquistato TikTok. Classe 1999 deve il suo nickname a un errore di battitura du ...