Chi è Roger Garth: Biografia, Età, Lavoro, Genitori e Fidanzata (Di martedì 16 marzo 2021) Roger Garth è un Top Model, un attore e un opinionista italiano, spesso ospite di Pomeriggio 5 nei salotti di Barbara d'Urso. E' conosciuto al pubblico anche per i suoi presunti flirt con personaggi famosi tra cui ricordiamo Keanu Reeves e Sylvie Lubamba. Chi è Roger Garth? Nome: Roger Garth Data di nascita:18 ottobre 1980 Età: 40 anni Segno Zodiacale: Bilancia Luogo di nascita: Roma Dove vive: Roma Professione: Modello, attore, doppiatore e opinionista televisivo Altezza: 188 cm Peso: 72 kg Tatuaggi: Roger non ha tatuaggi Profilo Instagram: @Roger.Garth Biografia Roger Garth è il primo modello androgino

