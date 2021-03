Chi è Paul Gascoigne | il concorrente dell’Isola dei Famosi 2021

(Di lunedì 15 marzo 2021) ? Si tratta di un ex calciatore, soprannominato Gazza, e che negli ultimi anni è stato più volte in pericolo di vita a causa dell’alcolismo. Nato a Gateshead, in Inghilterra, il 27 maggio del 1967, sin da piccolo dimostra di avere un grande talento per il calcio. Inizia a giocare nelle giovanili del Newcastle United nel 1983 e dopo due anni esordisce in prima squadra. Con il Newcastle Gazza gioca 107 partite dando mostra del suo talento talvolta esplosivo. Il passo giusto lo fa nel 1988, quandoinizia a giocare nel Tottenham Hotspur. Si fa conoscere dagli appassionati di tutto il mondo con la maglia della nazionale inglese durante i Mondiali del 1990. L’anno successivo viene acquistato dalla Lazio per 26 miliardi di lire. Campione nel campo,non si dimostra altrettanto professionale fuori, facendo abuso di alcol e ...

Advertising

roccasara3 : Clez con le scarpe sporche di fango davanti alla gioielleria prefe di Paul, chi l avrebbe mai potuto immaginare - ClaudioR__ : @blackbloc1312 @Milestemplaris @mckillbill @YDJ69 @il_Malpensante @stillers1971 @NicoSpinelli8 @totofaz @dydsix esa… - _f_e_d_e_ : Chi è Paul Klee? Chissà chi è Paul Klee! Paul Klee era un pittore Un grande sognatore?? (non je la posso fa) - Cristy75_ : RT @gliInvisibili: Le nostre mani hanno aperto altri box di canile, luce che si irradia nell'ombra della solitudine... regalare la felicità… - Nonsonoio9 : RT @gliInvisibili: Le nostre mani hanno aperto altri box di canile, luce che si irradia nell'ombra della solitudine... regalare la felicità… -

Ultime Notizie dalla rete : Chi Paul

... Brando Giorgi, Roberto Ciufoli, Valentina Persia, Beppe Braida, Ferdinando Guglielmotti,... Come votare all' Isola dei Famosisegue con passione il programma sarà contento di sapere che ...RECORD SU RECORD - E se si parla di record, non si può fare a meno di coinvolgerevive per ... Parma (6 Kucka ed Hernani), Bologna (9 Soriano), Udinese (6 De), Hellas Verona (6 Barak) e Roma (...Paul Gascoigne chi è: età, altezza, carriera, vita privata, Instagram e tutto quello che c’è da sapere sull'allenatore e ex calciatore.Tra i naufraghi dell'Isola dei Famosi 2021 ci sarà anche Paul Gascoigne. L'ex calciatore di Tottenham Hotspur e Lazio è noto alle cronache oltre che per il suo eclettismo calcistico,soprattutto, per u ...