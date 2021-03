Chi è Paola De Micheli? Età, carriera e vita privata della deputata (Di lunedì 15 marzo 2021) Ecco chi è Paola De Micheli, carriera, età e vita privata dell’ex ministro delle infrastrutture e dei trasporti Paola De Micheli è una politica italiana, da settembre 2019 al 13 febbraio 2021 è stata ministro delle infrastrutture e dei trasporti nel governo Conte. La De Micheli è nata a Piacenza l’1 settembre 1973. Ha conseguito la laurea all’Università Cattolica di Milano nella facoltà di scienze politiche. Da anni è approdata nel mondo della politica, la sua attività è iniziata da militante nella DC, è approdata poi alla Margherita e successivamente nel Partito Democratico. In passato ha dovuto fare i conti con non poche critiche e polemiche dal Movimento 5 Stelle e dalle altre forze di opposizioni per come ha gestito ... Leggi su nonsolo.tv (Di lunedì 15 marzo 2021) Ecco chi èDe, età edell’ex ministro delle infrastrutture e dei trasportiDeè una politica italiana, da settembre 2019 al 13 febbraio 2021 è stata ministro delle infrastrutture e dei trasporti nel governo Conte. La Deè nata a Piacenza l’1 settembre 1973. Ha conseguito la laurea all’Università Cattolica di Milano nella facoltà di scienze politiche. Da anni è approdata nel mondopolitica, la sua attività è iniziata da militante nella DC, è approdata poi alla Margherita e successivamente nel Partito Democratico. In passato ha dovuto fare i conti con non poche critiche e polemiche dal Movimento 5 Stelle e dalle altre forze di opposizioni per come ha gestito ...

Advertising

paola_charbo : RT @FilomenaeFrance: Sono senza lacrime. .. Senza forze, senza più dignità e c'è chi parla, parla, parla... - Orli19831 : @gaetano_paola @EmanueleBottoni Lasciamo perdere Leao per un momento, il mio era un discorso generico.Chi vive dent… - Orli19831 : @gaetano_paola @EmanueleBottoni Dove l'avrei scritto? Sicuramente chi ha giocato/allenato ha più conoscenze per giudicare - gaetano_paola : @Orli19831 @EmanueleBottoni in poche parole chi non gioca o non ha giocato a calcio dice delle minchiate.....e dovr… -