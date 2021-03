Chi è Miryea Stabile, nuova naufraga dell’Isola dei famosi 2021? (Di lunedì 15 marzo 2021) Ecco chi è Miryea Stabile, nuova concorrente dell’Isola dei famosi 2021: età, carriera e vita privata Miryea Stabile è la nuova naufraga dell’Isola dei famosi 2021, che partirà questa sera 15 marzo su Canale 5. Si è fatta conoscere al grande pubblico per la sua partecipazione a La Pupa e il secchione e viceversa su Italia 1, vincendo in coppia con Luca Marini. Nata a Brescia il 16 settembre 1997, Miryea è una modella e influencer esperta nell’ambito sportivo che vive a Milano. Si è diplomata l’ISSA Europe, un istituto che certifica nel settore del fitness. Lavora nel mondo del fitness con Milano Fit e in quello dello spettacolo, che le ha ... Leggi su nonsolo.tv (Di lunedì 15 marzo 2021) Ecco chi èconcorrentedei: età, carriera e vita privataè ladei, che partirà questa sera 15 marzo su Canale 5. Si è fatta conoscere al grande pubblico per la sua partecipazione a La Pupa e il secchione e viceversa su Italia 1, vincendo in coppia con Luca Marini. Nata a Brescia il 16 settembre 1997,è una modella e influencer esperta nell’ambito sportivo che vive a Milano. Si è diplomata l’ISSA Europe, un istituto che certifica nel settore del fitness. Lavora nel mondo del fitness con Milano Fit e in quello dello spettacolo, che le ha ...

