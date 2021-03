Chi è Daniela Martani, la negazionista all’Isola dei Famosi (Di lunedì 15 marzo 2021) Tra i partecipanti della nuova edizione dell’Isola dei Famosi c’è anche Daniela Martani, ex concorrente della nona edizione del Grande Fratello e ultimamente protagonista di svariate polemiche. Animalista, ambientalista e vegana convinta, l’abbiamo vista scontrarsi con personaggi di una certa rilevanza come Selvaggia Lucarelli, Giulia De Lellis e la famiglia Ferragnez. Nel 2020, in piena pandemia da Covid-19, Daniela Martani ha fatto parlare di sé per un video da lei pubblicato sul web mentre discute con un addetto alla sicurezza perché contrariata all’obbligo di indossare la mascherina su un traghetto diretto alla Maddalena. E a proposito di ciò, la nuova conduttrice dell’Isola Ilary Blasi ha affermato: «Magari le facciamo cambiare idea!». Daniela Martani ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 15 marzo 2021) Tra i partecipanti della nuova edizione dell’Isola deic’è anche, ex concorrente della nona edizione del Grande Fratello e ultimamente protagonista di svariate polemiche. Animalista, ambientalista e vegana convinta, l’abbiamo vista scontrarsi con personaggi di una certa rilevanza come Selvaggia Lucarelli, Giulia De Lellis e la famiglia Ferragnez. Nel 2020, in piena pandemia da Covid-19,ha fatto parlare di sé per un video da lei pubblicato sul web mentre discute con un addetto alla sicurezza perché contrariata all’obbligo di indossare la mascherina su un traghetto diretto alla Maddalena. E a proposito di ciò, la nuova conduttrice dell’Isola Ilary Blasi ha affermato: «Magari le facciamo cambiare idea!»....

