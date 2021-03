Chi è Awed Simone Paciello? Età, Lavoro Youtuber, Fidanzata e Isola dei Famosi (Di lunedì 15 marzo 2021) Awed, all’anagrafe Simone Paciello, è un noto Youtuber di 24 anni originario di Napoli, divenuto famoso nel 2012 grazie alla sua ironia e alle sue suoi video-reazioni. Ha partecipato a due edizioni di Social Face, reality di Sky e ha recitato nel film Natale al Sud con Massimo Boldi. Awed è un concorrente de L’Isola dei Famosi 2021, ed è il primo Youtuber in assoluto ad approdare in un reality show. Chi è Awed? Nome: Simone Paciello Nome d’arte: Awed Segno Zodiacale: Cancro Età: 24 anni Data di nascita: 12 luglio 1996 Luogo di nascita: Napoli Professione: Youtuber, attore, conduttore e cantante Altezza: non disponibile Peso: non disponibile Tatuaggi: ... Leggi su chiecosa (Di lunedì 15 marzo 2021), all’anagrafe, è un notodi 24 anni originario di Napoli, divenuto famoso nel 2012 grazie alla sua ironia e alle sue suoi video-reazioni. Ha partecipato a due edizioni di Social Face, reality di Sky e ha recitato nel film Natale al Sud con Massimo Boldi.è un concorrente de L’dei2021, ed è il primoin assoluto ad approdare in un reality show. Chi è? Nome:Nome d’arte:Segno Zodiacale: Cancro Età: 24 anni Data di nascita: 12 luglio 1996 Luogo di nascita: Napoli Professione:, attore, conduttore e cantante Altezza: non disponibile Peso: non disponibile Tatuaggi: ...

Advertising

TheItalianTimes : Chi è #SimonePaciello concorrente dell'#Isoladeifamosi età, conosciuto ai più con il nome d’arte #Awed per la sua c… - ktmjanex : RT @guestofworld_: 'Tra i naufraghi, sulla carta, c’è qualcuno che la ispira?' «Essendo un giovane credo nei giovani, quindi in Awed, un r… - abbraccizorpini : RT @guestofworld_: 'Tra i naufraghi, sulla carta, c’è qualcuno che la ispira?' «Essendo un giovane credo nei giovani, quindi in Awed, un r… - _vuoicondurretu : RT @guestofworld_: 'Tra i naufraghi, sulla carta, c’è qualcuno che la ispira?' «Essendo un giovane credo nei giovani, quindi in Awed, un r… - Gio_r_gi : RT @guestofworld_: 'Tra i naufraghi, sulla carta, c’è qualcuno che la ispira?' «Essendo un giovane credo nei giovani, quindi in Awed, un r… -