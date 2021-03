Chevrolet Silverado | l' iconico pick - up arriva in Italia | il test - drive

(Di lunedì 15 marzo 2021) E' la panda degli americani. Potente, gigante, funzionale.entra nel mercatono con il suo nuovo- up. Prova su strada dell'ultimo nato, il...

E' la panda degli americani. Potente, gigante, funzionale.entra nel mercato Italiano con il suo nuovo pick - up. Prova su strada dell'ultimo nato, il...Lo scorso anno, la casa automobilistica statunitense di Stellantis è riuscita a piazzarsi in terza posizione grazie al suo Ram 1500, posizionandosi vicino allo. Infine, l'arrivo ...Quando si cerca capacità di carico, potenza, e funzionalità del mezzo, da sempre negli stati Uniti la scelta del mezzo ha un solo nome Pick-up. Facciamo un viaggio oltre oceano, anzi viaggiamo qui ...Chevrolet Silverado 1500: c’è tutto nella quarta serie del pick-up Chevrolet ora disponibile anche in Italia. Ecco la nostra prova: 2,3 ton, 277 cv ...