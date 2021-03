Chelsea, Havertz: «Covid e infortunio. Non è stato facile» (Di lunedì 15 marzo 2021) Kai Havertz, trequartista del Chelsea, ha raccontato la sua esperienza con i Blues dopo l’addio al Bayer Leverkusen: le sue dichiarazioni Kai Havertz, trequartista del Chelsea, ha raccontato la sua esperienza con i Blues dopo l’addio al Bayer Leverkusen. Covid – «Il Coronavirus per me è un ricordo del passato, ora mi sento benissimo. Ho avuto un piccolo infortunio nelle ultime settimane, ma adesso è il momento di giocare un bel calcio». CRESCITA – «Devo migliorare il mio gioco. Non è stato facile per me, ma non mi scuso. Voglio continuare a lavorare e spero che le cose cambieranno rapidamente. Per me è stato difficile cambiare tutto. Sono qui da sei mesi ormai, finalmente comincio ad abituarmi a questa città e a questo Paese. ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 15 marzo 2021) Kai, trequartista del, ha raccontato la sua esperienza con i Blues dopo l’addio al Bayer Leverkusen: le sue dichiarazioni Kai, trequartista del, ha raccontato la sua esperienza con i Blues dopo l’addio al Bayer Leverkusen.– «Il Coronavirus per me è un ricordo del passato, ora mi sento benissimo. Ho avuto un piccolonelle ultime settimane, ma adesso è il momento di giocare un bel calcio». CRESCITA – «Devo migliorare il mio gioco. Non èper me, ma non mi scuso. Voglio continuare a lavorare e spero che le cose cambieranno rapidamente. Per me èdifficile cambiare tutto. Sono qui da sei mesi ormai, finalmente comincio ad abituarmi a questa città e a questo Paese. ...

blu3s87 : @JulzOa @marcodinno68 @SkySport @Football_BM @LucaMarchetti @andreasartori94 Havertz ha avuto un paio di infortuni… - marcodinno68 : @JulzOa @SkySport @Football_BM @LucaMarchetti @andreasartori94 Infatti meglio Havertz che questo anno fa schifo al Chelsea - ricardorubio44 : ?????????????? CHELSEA 2-0 EVERTON Il Chelsea è una delle squadre più in forma del momento. Ieri la squadra di Tuchel ha… - sportli26181512 : Chelsea: Tuchel spazza via i dubbi sul futuro di Havertz VIDEO: L'allenatore del Chelsea, Tuchel ha dichiarato dopo… - Zeffiro1 : Cioè, vendono Havertz e Pulisic al Chelsea per 100 e 80 mln, chiedono 60 mln per Fabian Ruiz, Arthur 70 mln mentre… -