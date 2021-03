Charlotte di Cambridge scrive a nonna Diana: “Manchi tanto a papà” (Di lunedì 15 marzo 2021) X È diventata ormai un’abitudine. Ogni anno, in occasione della festa della Mamma, che gli inglesi celebrano la seconda domenica di marzo, Charlotte e George di Cambridge scrivono a Diana, la nonna che non c’è più. Messaggi scritti con le loro manine ancora incerte, su cartoncini fatti a mano e decorati con fiori colorati, cuoricini e animaletti vari che, quest’anno, William e Kate hanno voluto postare sul profilo Instagram di Kensington Palace. Leggi anche › Il principe William ai giornalisti: «La famiglia reale non è razzista!» › La regina Elisabetta al telefono con Harry e Meghan, per risolvere di persona la crisi ... Leggi su iodonna (Di lunedì 15 marzo 2021) X È diventata ormai un’abitudine. Ogni anno, in occasione della festa della Mamma, che gli inglesi celebrano la seconda domenica di marzo,e George discrivono a, lache non c’è più. Messaggi scritti con le loro manine ancora incerte, su cartoncini fatti a mano e decorati con fiori colorati, cuoricini e animaletti vari che, quest’anno, William e Kate hanno voluto postare sul profilo Instagram di Kensington Palace. Leggi anche › Il principe William ai giornalisti: «La famiglia reale non è razzista!» › La regina Elisabetta al telefono con Harry e Meghan, per risolvere di persona la crisi ...

