Champions League: sarà il rumeno Kovacs l’arbitro di Bayern Monaco-Lazio (Di lunedì 15 marzo 2021) sarà il rumeno Istvan Kovacs, il fischietto della sfida di ritorno degli ottavi di Champions League tra Beyern Monaco e Lazio in programma mercoledì sera all’Allianz Arena. Il rumeno, non ha mai arbitrato i biancocelesti, ma in questa stagione ha già diretto una squadra della Capitale: Braga-Roma dei sedicesimi di Europa League. Di seguito la designazione completa: Assistenti: Vasile Florin Marinescu (ROU) – Ovidiu Artene (ROU) Quarto uomo: Ovidiu Ha?egan (ROU) VAR: Pawel Gil (POL) AVAR.: Tomasz Kwiatkowski (POL) L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 15 marzo 2021)ilIstvan, il fischietto della sfida di ritorno degli ottavi ditra Beyernin programma mercoledì sera all’Allianz Arena. Il, non ha mai arbitrato i biancocelesti, ma in questa stagione ha già diretto una squadra della Capitale: Braga-Roma dei sedicesimi di Europa. Di seguito la designazione completa: Assistenti: Vasile Florin Marinescu (ROU) – Ovidiu Artene (ROU) Quarto uomo: Ovidiu Ha?egan (ROU) VAR: Pawel Gil (POL) AVAR.: Tomasz Kwiatkowski (POL) L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Ultime Notizie dalla rete : Champions League Champions League, ritorno ottavi. Atalanta e Lazio: formazioni e orari tv. Tutti i match Bologna, 15 marzo 2021 " Ultime quattro partite in programma per il ritorno degli ottavi di Champions League . Eliminata la Juve , l'Italia si aggrappa all'Atalanta che dovrà provare a vincere a Madrid, mentre la Lazio è di fatto eliminata dopo il 4 - 1 dell'andata contro il Bayern. In ...

Bundesliga, il Bayern stende il Werder Brema. Rallenta il Lipsia, vince il Dortmund Bene il Dortmund , che mette al tappeto 2 - 0 l' Herta Berlino ed è a - 2 dalla zona Champions League . Crolla il Bayer Leverkusen contro l'Arminia, lo Stoccarda si impone sull'Hoffenheim e il Mainz ...

Champions League, tocca ad Atalanta e Lazio: il programma degli ultimi quattro ottavi di finale TUTTO mercato WEB Aurelio De Laurentiis si collega con la squadra: il Napoli deve credere nella Champions League La Gazzetta dello Sport ha rivelato curioso retroscena su Aurelio De Laurentiis precedente al match tra Milan e Napoli. “La prima volta da avversario in quello che è stato il suo stadio per 15 lunghi ...

ACF FEMMINILE, Niente più obiettivi: Cincotta saluta? Il Corriere Fiorentino evidenzia come alla Fiorentina Femminile manchino da giocare sette partite per chiudere la stagione non avendo, tuttavia, più nulla da chiedere al campionato.

