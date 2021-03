Champions League, ritorno ottavi. Atalanta e Lazio: formazioni e orari tv. Tutti i match (Di lunedì 15 marzo 2021) Bologna, 15 marzo 2021 " Ultime quattro partite in programma per il ritorno degli ottavi di Champions League . Eliminata la Juve , l'Italia si aggrappa all'Atalanta che dovrà provare a vincere a ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 15 marzo 2021) Bologna, 15 marzo 2021 " Ultime quattro partite in programma per ildeglidi. Eliminata la Juve , l'Italia si aggrappa all'che dovrà provare a vincere a ...

Advertising

SquawkaNews : ?? 19’ Juventus 0-1 Porto (1-3) ?? 49’ Juventus 1-1 Porto (2-3) ?? 54’ Taremi sent off ?? 63’ Juventus 2-1 Porto (… - juventusfc : KICK-OFF | Ci siamo. È cominciata #JuveFCP! Abbiamo un solo obiettivo. Centriamolo ?? Tutti insieme. Da Juve ????… - OptaPaolo : 20 - Erling Haaland è diventato il giocatore più veloce di sempre a segnare 20 gol in Champions League: ha impiegat… - Ciro_Marvel : @steccucasa1 @gobbofino @FBiasin Un interista che parla di Champions League. Le ho lette tutte. - pasqualinipatri : Champions League, primo incrocio tra l’arbitro Kovács e la Lazio. Un precedente con il Bayern Monaco… -