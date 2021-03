Champions League 2020/2021, ritorno ottavi di finale: programma e telecronisti Sky e Mediaset (Di martedì 16 marzo 2021) Il programma e i telecronisti su Sky e Mediaset delle sfide del ritorno degli ottavi di finale di Champions League 2020/2021. Nel primo matchday in campo la Juventus che cercherà di ribaltare il risultato col Porto e il Siviglia che cerca la rimonta in casa del Borussia Dortmund, poi mercoledì Psg-Barcellona e Liverpool-Lipsia. Di seguito la programmazione completa. Martedì 9 marzo 2021 ore 21 Juventus-Porto su Sky Sport Uno Telecronaca: Riccardo Trevisani e Massimo Ambrosini su Canale 5 Telecronaca: Pierluigi Pardo e Aldo Serena ore 21 Borussia Dortmund-Siviglia su Sky Sport Football Telecronaca: Pietro Nicolodi Mercoledì 10 marzo 2021 ore 21 Psg-Barcellona su Sky ... Leggi su sportface (Di martedì 16 marzo 2021) Ile isu Sky edelle sfide deldeglididi. Nel primo matchday in campo la Juventus che cercherà di ribaltare il risultato col Porto e il Siviglia che cerca la rimonta in casa del Borussia Dortmund, poi mercoledì Psg-Barcellona e Liverpool-Lipsia. Di seguito lazione completa. Martedì 9 marzoore 21 Juventus-Porto su Sky Sport Uno Telecronaca: Riccardo Trevisani e Massimo Ambrosini su Canale 5 Telecronaca: Pierluigi Pardo e Aldo Serena ore 21 Borussia Dortmund-Siviglia su Sky Sport Football Telecronaca: Pietro Nicolodi Mercoledì 10 marzoore 21 Psg-Barcellona su Sky ...

