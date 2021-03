Champions, l'Atalanta si affida ai 'cafeteros' per cercare la 'remuntada' (Di lunedì 15 marzo 2021) Bergamo, 15 marzo 2021 - "Contro il Real Madrid abbiamo una grande chance e vogliamo giocarcela al meglio possibile. Abbiamo mille motivazioni per farlo". Gian Piero Gasperini carica la sua Atalanta ... Leggi su ilgiorno (Di lunedì 15 marzo 2021) Bergamo, 15 marzo 2021 - "Contro il Real Madrid abbiamo una grande chance e vogliamo giocarcela al meglio possibile. Abbiamo mille motivazioni per farlo". Gian Piero Gasperini carica la sua...

