Certosa di Trisulti | il Consiglio di Stato sfratta l’associazione vicina a Steve Bannon Fratoianni | “Vadano in un resort di Trump”

(Di lunedì 15 marzo 2021) Ildihatodalladi. Con questa decisione i giudici di Palazzo Spada ribaltano la sendenza del Tar di Latina che nel maggio scorso aveva assegnato l’ex convento di Collepardo, in provincia di Frosinone, alla Dignitatis Humanae Institute,ultra cattolica che fa capo all’ex braccio destro di Donalde che avrebbe voluto creare in Italia la scuola internazionale del sovranismo. “Ildiha deciso. Il seguace dideve lasciare la splendida abbazia di, che non diventerà a questo punto la scuola dei sovranisti de ...

Il Messaggero

I sovranisti dovranno lasciare ladi, a Collepardo, nel frusinate. Sentenza clamorosa quella uscita poche ore fa dalla sesta sezione del Consiglio di Stato a Roma. I giudici della hanno sconfessato le sentenze ...Sarà questa la settimana in cui sarà resa pubblica la sentenza del Consiglio di Stato sul ricorso in merito alla gestione del sito religioso delladi? Ovviamente se lo augurano i diretti interessati sia coloro che hanno chiesto la revoca che gli attuali gestori. Da una parte come noto si chiede l'annullamento e la riconsegna ..."Il Consiglio di Stato ha deciso. Il seguace di Bannon deve lasciare la splendida abbazia di Trisulti, che non diventerà a questo punto la scuola dei sovranisti de noaltri, che ora al massimo potranno ...Il Consiglio di Stato ha deciso: l'associazione Dignitatis Humanae Institute deve andare via dalla Certosa di Trisulti. La sentenza pronunciata oggi. Il Consiglio di Stato...