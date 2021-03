Centinaio: No a code ai supermercati (Di lunedì 15 marzo 2021) Centinaio, Mipaaf: no a code ai supermercati, gli operatori dell’agroalimentare sono al lavoro per il Paese. Noi garantiremo il settore – “Il settore agroalimentare – ha dichiarato il sottosegretario alle politiche agricole Centinaio – lavora per tutti noi e per garantire, come ha fatto anche nei momenti più bui della pandemia, il cibo in tavola. Non serve farsi prendere dal panico e dar vita a code davanti ai supermercati, creando pericolosi assembramenti che rischiano di vanificare i sacrifici a cui siamo chiamati a causa delle nuove restrizioni per fronteggiare la diffusione del Covid 19”. “Gli operatori del settore agricolo e alimentare hanno lavorato tutti i giorni, anche sfidando il virus – ricorda Centinaio – per garantire la nostra sicurezza alimentare. E ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 15 marzo 2021), Mipaaf: no aai, gli operatori dell’agroalimentare sono al lavoro per il Paese. Noi garantiremo il settore – “Il settore agroalimentare – ha dichiarato il sottosegretario alle politiche agricole– lavora per tutti noi e per garantire, come ha fatto anche nei momenti più bui della pandemia, il cibo in tavola. Non serve farsi prendere dal panico e dar vita adavanti ai, creando pericolosi assembramenti che rischiano di vanificare i sacrifici a cui siamo chiamati a causa delle nuove restrizioni per fronteggiare la diffusione del Covid 19”. “Gli operatori del settore agricolo e alimentare hanno lavorato tutti i giorni, anche sfidando il virus – ricorda– per garantire la nostra sicurezza alimentare. E ...

Advertising

paoloangeloRF : Dl Emergenze, Centinaio, Mipaaf: no a panico e code supermercati - Agricolae1 : #DlEmergenze, @giamma71 @Mipaaf_ @LegaSalvini : no a code #supermercati, operatori #agroalimentare al lavoro per Pa… - AgriculturaIT : Dl Emergenze, Centinaio @giamma71 (@Mipaaf_ ):no a code supermercati, operatori agroalimentare al lavoro per Paese.… - laprovinciacr : #Agroalimentare Dl Emergenze, #Centinaio, Mipaaf: no a panico e code supermercati - lucainge_tweet : Bonus Ristorazione, troppi ritardi! Centinaio: basta burocrazia -