C’è una casa dove gli influencer di Tiktok si ritrovano per creare i loro video (Di lunedì 15 marzo 2021) Gli inquilini della collab house di Tiktok Stardust House (foto dal profilo Instagram)Stardust House, la casa dove abitano 12 influencer italiani di Tiktok, si trova vicino a Monza ma Alan Tonetti, il manager del progetto, chiede di non rivelare il paese esatto per paura che troppi fan si mettano a cercarla. Una possibilità non così remota, se si pensa che due dei Tiktoker che ci abitano, Aurora Baruto e Patrizio Morellato, hanno entrambi più di 2 milioni di fan sul sito di proprietà della cinese Bytedance. Il profilo della Stardust House ne ha 700mila, ma Tonetti assicura che “oggi i ragazzi che vivono in casa superano i 50 milioni di view giornaliere complessive”. Numeri imponenti che hanno suscitato l’interesse dell’industria musicale, finora la più abile nello ... Leggi su wired (Di lunedì 15 marzo 2021) Gli inquilini della collab house diStardust House (foto dal profilo Instagram)Stardust House, laabitano 12italiani di, si trova vicino a Monza ma Alan Tonetti, il manager del progetto, chiede di non rivelare il paese esatto per paura che troppi fan si mettano a cercarla. Una possibilità non così remota, se si pensa che due deier che ci abitano, Aurora Baruto e Patrizio Morellato, hanno entrambi più di 2 milioni di fan sul sito di proprietà della cinese Bytedance. Il profilo della Stardust House ne ha 700mila, ma Tonetti assicura che “oggi i ragazzi che vivono insuperano i 50 milioni di view giornaliere complessive”. Numeri imponenti che hanno suscitato l’interesse dell’industria musicale, finora la più abile nello ...

Advertising

ZZiliani : E però tranquilli: ora c’è il nuovo corso, il presidente AJA #Trentalange accompagnerà #Calvarese in tutti gli stu… - borghi_claudio : @BMarcadin Qui ora c'è solo gente che è stata candidata e votata per amministrare una Regione, non per rischiare pr… - FBiasin : Sul dizionario, alla definizione 'giocare di prima', c'è una bandierina della Danimarca. ???? #TorinoInter - YesIKnowMyWay65 : Cmq bravo davvero #Letta che ha stravinto una battaglia all'ultimo voto. Avrei puntato i miei 2 euro delle primarie… - c_briguglio : È come se la #destra assumesse nel suo depositum fidei l’apertura di tutto, oltre l’evidenza dei dati. È una nuova… -

Ultime Notizie dalla rete : C’è una Scuola, Bianchi: «Per la riapertura non c’è una data». Il caso dei figli dei medici: non possono essere in... Corriere della Sera