Castellacci: «Ghoulam, infortunio frequente. Zaniolo sì all’Europeo» (Di martedì 16 marzo 2021) Enrico Castellacci, ex medico della nazionale italiana, ha parlato ai microfoni di Station Radio dei numerosi infortuni accaduti in Serie A: le sue parole Enrico Castellacci, ex medico della nazionale italiana, ha parlato ai microfoni di Station Radio dei numerosi infortuni accaduti in Serie A. INFORTUNI – «La mole degli infortuni in questa stagione è dovuta all’elevato numero di partite giocate. La muscolatura subisce delle micro lesioni ad ogni partita, e quando non c’è tempo di recuperare e guarire, diventano infortuni più seri. Queste lesioni, denominate doms, hanno bisogno di almeno tre giorni per guarire. A fine partita dovremmo ascoltare di più le sensazioni dei calciatori. Non è un caso che le squadre che hanno più infortuni sono anche quelle che hanno un maggior numero di calciatori alti, oltre a essere quelle che affrontano anche le ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 16 marzo 2021) Enrico, ex medico della nazionale italiana, ha parlato ai microfoni di Station Radio dei numerosi infortuni accaduti in Serie A: le sue parole Enrico, ex medico della nazionale italiana, ha parlato ai microfoni di Station Radio dei numerosi infortuni accaduti in Serie A. INFORTUNI – «La mole degli infortuni in questa stagione è dovuta all’elevato numero di partite giocate. La muscolatura subisce delle micro lesioni ad ogni partita, e quando non c’è tempo di recuperare e guarire, diventano infortuni più seri. Queste lesioni, denominate doms, hanno bisogno di almeno tre giorni per guarire. A fine partita dovremmo ascoltare di più le sensazioni dei calciatori. Non è un caso che le squadre che hanno più infortuni sono anche quelle che hanno un maggior numero di calciatori alti, oltre a essere quelle che affrontano anche le ...

Advertising

sscalcionapoli1 : Castellacci: 'Non è raro quanto accaduto a Ghoulam, due possibili cause' #ForzaNapoliSempre - MondoNapoli : Castellacci: 'Doppio infortunio Ghoulam? Accade spesso. Insigne è fondamentale per la Nazionale' -… - Paroladeltifoso : Castellacci: “Per Ghoulam il recupero sarà sia fisico che psicologico” - sscalcionapoli1 : Castellacci: 'Per il recupero di Ghoulam ci vorranno 5 o 6 mesi, Rrahmani? L'elongazione è uno stiramento di primo… - 100x100Napoli : Il dott. #Castellacci, ex medico della nazionale, sugli infortuni di #Rrahmani e #Ghoulam. -